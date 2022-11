Israele: Zelensky si congratula con Netanyahu, ora aprire nuova pagina di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è congratulato con il leader del partito israeliano Likud, Benjamin Netanyahu, per avere vinto le elezioni in Israele. "È sempre importante vedere la vera democrazia in azione. Ucraina e Israele condividono valori e sfide comuni che ora richiedono una cooperazione efficace", scrive Zelensky su Twitter. "Speriamo di aprire una nuova pagina di collaborazione con il nuovo governo israeliano per il beneficio" dei due Paesi, aggiunge il presidente ucraino.(Kiu)