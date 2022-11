Cultura: Sangiuliano, bisognava posticipare chiusura Uffizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho appreso la notizia dai giornali e ho immediatamente scritto una lettera al direttore Schmidt, perché forse bisognava posticipare di qualche giorno la chiusura settimanale del museo, che spetta ovviamente ai lavoratori, perché non è giusto aver fatto trovare sbarrati, per il ponte di Ognissanti, gli Uffizi che sono un grande scrigno della cultura italiana”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un’intervista al Tg1. (Rin)