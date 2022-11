Usa-Svezia: Blinken sente omologo, focus su Ucraina, Nato e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, a cui ha fatto le sue congratulazioni per la recente nomina. Il capo della diplomazia di Washington, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno Usa all’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Le parti hanno anche discusso la situazione attuale in Ucraina, la sfida rappresentata dalla Cina e il futuro della cooperazione tra Stati Uniti e Unione europea. (Was)