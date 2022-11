Fiumicino: Ghera-Graux (Fd'I), liquame davanti scuola infanzia a Fregene, inerzia Montino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio e Massimiliano Graux responsabile Fd'I Fiumicino, in una nota dichiarano: "Sono ormai due settimane che i genitori chiedono la riparazione della conduttura fognaria. Da un tombino liquami maleodoranti tracimano sulla strada nelle adiacenze della scuola dell'Infanzia San Giusto, sita in via di Porto Venere all'altezza del civico 148". "Si forma un estesa chiazza che i piccoli alunni passando non possono evitare, finendo inevitabilmente per sporcare scarpe e grembiule e di conseguenza gli ambienti della scuola. L'inerzia dell'amministrazione Montino a guida Pd - proseguono gli esponenti di Fratelli d'Italia - sta determinando un rischio igienico sanitario ed un disagio sia per i bambini, che per le famiglie ed il personale scolastico. Chiediamo all'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Fiumicino e al direttore della Asl Roma 3 di predisporre a stretto giro riparazione della tubazione, pulizia e disinfestazione del tratto di strada oggetto della fuoriuscita di acque reflue". (Com)