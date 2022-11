Pakistan: Usa condannano aggressione contro ex premier Khan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano fermamente l’attacco odierno nei confronti di Imran Khan, ex primo ministro e presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti). Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, augurando all’ex premier una pronta guarigione. “Nella politica non deve esserci posto per qualsiasi forma di violenza, e chiediamo tutte le parti coinvolte di astenersi da azioni simili”, ha detto. (Was)