Serbia: ministro Esteri Dacic, grande pressione su politica estera da inizio guerra in Ucraina

- Il percorso di politica estera della Serbia è stato oggetto di pressioni da parte di tutte le potenze mondiali dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo ha detto il neo ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, all'emittente "Rts". Dopo la sua nomina a capo della diplomazia di Belgrado, Dacic ha affermato che questo incarico istituzionale "è come tornare a casa". "Non c'è molta differenza tra politica estera e interna oggi, ogni argomento estero è anche interno", ha detto Dacic, aggiungendo che la Serbia ha davanti a se ancora un "percorso diplomatico difficile" e deve rimanere sulla strada giusta. Rispetto al rinvio da parte di Pristina dell'obbligo di reimmatricolazione dei veicoli con targa serba nel Paese, Dacic ha affermato che è tutta una questione di quanto sia "determinato qualcuno" in Occidente nel sanzionare ciò che minacciano verbalmente di fare. “Pristina non ha paura, ecco perché non c'è progresso nel dialogo, aprendo così la porta a passi unilaterali. Questa con le targhe è solo una delle decisioni unilaterali: hanno dichiarato l'indipendenza unilateralmente, formato un esercito unilateralmente, non stanno applicando unilateralmente l'accordo di Bruxelles", ha affermato il capo della diplomazia serba. (Seb)