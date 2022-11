Serbia: ambasciatore russo, grati a Belgrado per sua distanza da sanzioni dell'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è grata a Belgrado per la sua "posizione di principio di distanza" dalle restrizioni o sanzioni contro Mosca introdotte dagli Stati Uniti e dai Paesi occidentali. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo in Serbia, Aleksandar Botsan-Kharchenko, secondo quanto riportato dall'emittente "N1". “Certo, sarebbe ingiusto e sbagliato, dato che abbiamo relazioni amichevoli con la Serbia basate sulla fiducia, non dire che la revisione di questa linea ci deluderebbe”, ha affermato Harchenko. Rispondendo alla domanda se Mosca potrebbe "commerciare" il Kosovo in cambio del Donbass e altri territori, il diplomatico ha affermato che queste affermazioni "non hanno nulla a che fare con la realtà" e che non può esserci alcuna questione di "commercio". “La posizione della Russia sulla questione del Kosovo è di principio e coerente, indipendente dalla congiuntura. Ci impegniamo a raggiungere una soluzione sostenibile e reciprocamente accettabile tra Belgrado e Pristina, in coordinate legali internazionali, sulla base della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha affermato Harchenko. (Seb)