Kosovo: polizia inizia ad emettere ingiunzioni per la reimmatricolazione delle targhe

- La polizia del Kosovo ha iniziato ad emettere ingiunzioni per le vetture che nel nord non hanno ancora effettuato la reimmatricolazione delle targhe. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", al valico di Jarinje è stato fermato un veicolo con targa serba guidato da una donna. Ai valichi tra Serbia e Kosovo la polizia kosovara consegna ai conducenti di veicoli muniti di targa emessa dalla Serbia dei certificati in cui si conferma che i cittadini sono stati informati dell'obbligo di reimmatricolazione.(Alt)