Serbia: presidente Parlamento incontra ambasciatore ucraino, focus su difesa integrità territoriale e sovranità

- Il presidente dell'Assemblea nazionale della Serbia, Vladimir Orlic, ha discusso ieri a Belgrado con l'ambasciatore ucraino a Belgrado, Volodymyr Tolkach, della difesa dell'integrità territoriale e della sovranità dei due Paesi. Secondo l'agenzia di stampa "Beta", Tolkach ha confermato che la posizione dell'Ucraina sul Kosovo "non cambierà" e ha ringraziato la Serbia "per il suo sostegno in tempi difficili e per curarsi di coloro che sono fuggiti dall'Ucraina". "I nostri due Paesi hanno il difficile compito di difendere i principi del diritto pubblico internazionale. Siamo consapevoli che la situazione in Kosovo non è facile e continueremo a fornire un forte sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità del vostro Paese. I principi devono essere applicati allo stesso modo per tutti e come sottolineano i funzionari serbi, quando difendiamo la nostra integrità, la preserviamo così per gli altri", ha affermato l'ambasciatore. Orlic dal canto suo ha espresso la sua gratitudine all'Ucraina "per la sua posizione di principio sull'integrità territoriale e la sovranità della Serbia" e ha affermato che la Serbia "sostiene il rispetto del diritto pubblico internazionale e il pieno rispetto per l'integrità territoriale e la sovranità di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite". Orlic ha quindi ribadito la disponibilità della Serbia a "continuare a fornire ogni tipo di aiuto umanitario alla popolazione ucraina, nonché ai bambini e agli adulti fuggiti dall'Ucraina in Serbia". (Seb)