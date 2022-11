Serbia: ministro Difesa, MiG-29 non si sono alzati a causa della presenza di droni nei pressi del valico con Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba, Ana Brnabic, aveva affermato ieri sera che alcuni droni avevano sorvolato e filmato "due caserme e i nostri movimenti militari nella zona di sicurezza terrestre al valico amministrativo con il Kosovo", e che il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva dato "l'ordine di aumentare la protezione aerea facendo decollare alcuni aerei MiG-29". Il ministro della Difesa kosovaro, Armend Mehaj, aveva dichiarato poco dopo che i droni visti sorvolare il sud della Serbia "non provenivano dal Kosovo", scrivendo su Facebook che tali affermazioni erano "solo una scusa per aumentare il numero delle truppe dell'esercito serbo al confine con il Kosovo" e un mezzo per "diffondere il panico tra i cittadini". (Seb)