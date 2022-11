Serbia: ministro Esteri incontra ambasciatore Russia, focus su relazioni bilaterali e situazione regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha incontrato oggi l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko. Secondo il comunicato governativo, nell'incontro si è discusso del miglioramento delle relazioni bilaterali tra i Paesi, degli attuali problemi geopolitici e della situazione nella regione balcanica. Il capo della diplomazia serba ha sottolineato ancora una volta l'impegno del suo Paese verso una "politica di pace e cooperazione, al fine di mantenere la stabilità nei Balcani occidentali". Dacic ha ribadito che la Serbia rimarrà "impegnata nel dialogo come unica via per trovare una soluzione di compromesso". Bocan-Harchenko si è prima congratulato col ministro serbo per il nuovo incarico e ha quindi consegnato a Dacic il messaggio di felicitazioni del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in cui si afferma che la Federazione Russa è "pronta a continuare un'efficace cooperazione russo-serba, tra l'altro nel contesto della protezione della sovranità e integrità territoriale della Serbia e di una giusta soluzione della questione del Kosovo", come riporta il comunicato. (Seb)