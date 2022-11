Albania: Rama, il Processo di Berlino ha unito la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Processo di Berlino “ha unito” la regione dei Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il premier albanese, Edi Rama, commentando la firma di tre accordi oggi a Berlino tra i Paesi della regione. I capi di governo di Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania e Bosnia Erzegovina hanno firmato oggi al vertice del Processo di Berlino tre accordi il cui obiettivo è l'integrazione regionale e la libera circolazione dei cittadini dei Balcani occidentali nonché una maggiore mobilità per professionisti, studenti, ricercatori e docenti. In una conferenza stampa congiunta con il cancelliere federale della Germania, Olaf Scholz, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Rama ha sottolineato che "ciò che abbiamo firmato oggi è molto importante, non posso non sottolineare che questi accordi erano da noi attesi da 2-3 anni", ha detto Rama. "Tutti sono stati molto contenti di essere a Berlino 8 anni dopo l'inizio del Processo proprio in questo edificio. Angela Merkel aveva ragione perché se oggi abbiamo una regione unita in un momento storico molto complicato per tutta l'Europa e la comunità euro-atlantica, il segreto è proprio il Processo di Berlino".(Alt)