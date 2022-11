Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, Politecnico, corso Duca degli Abruzzi 24: l'assessore Tresso interviene al seminario "Prevenzione dei dissesti nell'area urbana e periurbana di Torino"Ore 9:30, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione della IV Commissione. Odg: audizione Associazione italiana giovani parkinsoniani ODVOre 9:45, Palazzo Civico, sala Colonne: l'assessore Rosatelli porta i saluti istituzionali al convegno 'Tutela dei diritti nelle operazioni di rimpatrio forzato e durante il trattenimento dei cittadini stranieri in fase di espulsione'Ore 10:30, Casa del Cioccolato, Piazza San Carlo: l'assessore Carretta porta i saluti istituzionali al convegno Cioccolato & TurismoOre 11, Chiesa della Gran Madre: la vicesindaca Favaro partecipa al momento di preghiera in onore ai caduti per la ricorrenza della giornata delle Forze Armate (segue) (Rpi)