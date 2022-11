Milano: furto di rame e resistenza a pubblico ufficiale, arrestati in tre dalla Polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 51 anni, un kosovaro di 34 anni, entrambi pregiudicati, e un minore di 14 anni sorpresi a rubare un ingente quantitativo di rame ai danni della società "Rete Ferroviaria Italiana", nel Comune di Rho. I poliziotti hanno iniziato le indagini a seguito di alcuni episodi analoghi, verificatisi nei primi due giorni del mese, che avevano creato disagi alla regolare circolazione ferroviaria. Nel corso dell'attività investigativa gli agenti hanno colto sul fatto i tre uomini, sorpresi a prelevare il rame contenuto all'interno delle canaline in cemento poste lungo la linea ferroviaria di alta velocità Milano-Torino, per poi caricarlo su un furgone. Nonostante la richiesta di fermarsi i tre hanno tentato di fuggire a bordo del veicolo e, dopo un inseguimento per le vie cittadine, sono stati fermati e bloccati. All'interno del furgone rinvenuti mille metri di cavi di rame, per un peso totale di 250 kg, due paia di guanti professionali e due paia di tronchesine per metalli. I due uomini sono stati arrestati per i reati di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, inoltre, sono stati deferiti in stato di libertà per minacce aggravate a pubblico ufficiale. Il minorenne è stato affidato alla madre.(Com)