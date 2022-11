Brasile: tribunale elettorale, autori proteste anti-democratiche saranno identificati e giudicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini che continuano a portare avanti proteste anti-democratiche contro i risultati delle elezioni presidenziali in Brasile saranno indagati e giudicati per le loro azioni. Lo ha detto il presidente del Supremo tribunale elettorale del Brasile (Ste), Alexandre de Moraes nel corso di una conferenza stampa. "Non c'è ragione per contestare il risultato elettorale divulgato. Soprattutto non è accettabile la contestazione attraverso movimenti illegali, anti-democratici e criminali, i cui responsabili saranno identificati e giudicati secondo la legge", ha detto nel suo intervento. "La democrazia ha vinto ancora una volta. Formulo i miei auguri alla società e a tutte le elettrici e gli elettori che, in grande maggioranza sono democratici, credono nella democrazia e nello stato di diritto. Persone che hanno votato, hanno espresso la propria preferenza e hanno accettato l'esito delle urne", ha concluso. (segue) (Brb)