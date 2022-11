Brasile: tribunale elettorale, autori proteste anti-democratiche saranno identificati e giudicati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenitori del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si sono radunati ieri in diversi punti del Paese per contestare il risultato delle elezioni di domenica, sollecitando resistenza civile e arrivando a chiedere intervento dei militari. Diverse centinaia di persone si sono presentate dinanzi al quartier generale delle Forze Armate a Rio de Janeiro, e al comando generale dell'esercito nella città di San Paolo. Analoghe manifestazioni, con i partecipanti in maggioranza vestiti con i colori e il disegno della bandiera del Brasile, sono state organizzate nei pressi di presidi militari in venti Stati della Federazione. Le proteste si uniscono ai blocchi stradali organizzati da autotrasportatori, da dopo la chiusura delle urne. Al momento, secondo quanto riferisce la polizia stradale, rimangono circa 80 blocchi nelle varie arterie del Paese. (segue) (Brb)