Brasile: tribunale elettorale, autori proteste anti-democratiche saranno identificati e giudicati (3)

- Le proteste vengono ricondotte alle denunce fatte dallo stesso presidente nei mesi precedenti il voto. Nel discorso tenuto martedì, il primo ufficiale dopo la chiusura delle urne, il presidente aveva stigmatizzato l'uso di forme violente della protesta. Nella serata di ieri, 2 novembre, Bolsonaro, ha chiesto espressamente ai camionisti suoi sostenitori di sgomberare immediatamente le strade. "Voglio fare appello a te, libera le autostrade. Questo non fa parte di manifestazioni legittime. Non possiamo perdere la nostra legittimità così", ha detto Bolsonaro in un video pubblicato sui suoi profili internet. "La chiusura delle autostrade in Brasile lede il diritto di muoversi delle persone, è lì nella nostra Costituzione, oltre a danneggiare la nostra economia", ha proseguito il presidente. (segue) (Brb)