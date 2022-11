Brasile: tribunale elettorale, autori proteste anti-democratiche saranno identificati e giudicati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Associazione brasiliana dei conducenti di veicoli a motore (Abrava), Walace Landim, noto come Chorao, ha criticato i manifestanti che prendono parte a blocchi stradali in tutto il Paese in protesta con il risultato delle elezioni presidenziali del 30 ottobre. "Vedo molti camionisti fermi, ma di questi solo una piccola parte realizza i blocchi, molti vorrebbero lavorare ma sono impossibilitati e costretti a fermarsi. Non sono camionisti quelli che stanno attuando i blocchi. E' giusto chiamare gli autori dei picchetti con il nome giusto: terroristi e radicali", ha detto Landim in un video pubblicato su Instagram. Non possiamo essere usati come massa di manovra da un gruppo interventista che sta lavorando contro la democrazia in questo Paese", ha continuato. Il leader di categoria ha anche chiesto il rispetto della democrazia e dei risultati delle urne. "La democrazia deve essere rispettata. Le elezioni sono finite. Il primo passo è riconoscere il verdetto delle urne. Congratulazioni Presidente Lula per la sua vittoria", ha concluso. (Brb)