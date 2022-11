Reddito cittadinanza: Conte, grave errore restringerne portata, percettori sono indigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Restringere la portata del Reddito di cittadinanza “sarebbe un grave errore”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell’intervista a "Dritto e rovescio" che andrà in onda questa sera su Retequattro. “Sul Reddito – ha proseguito – non scherziamo. Il fatto di dire che vogliono modificarlo solo per quel terzo dei percettori di reddito che sono idonei al lavoro cosa significa? Se il lavoro non c’è, e non è certo la Meloni che lo sta creando in questo momento occupandosi di reati nuovi, se il Reddito non c’è, avremo una famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese”. “Stiamo parlando di indigenti, i furbetti sono meno dell’uno per cento”, ha sottolineato. (Rin)