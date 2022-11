Israele: coalizione Netanyahu ottiene maggioranza di 64 seggi, premier Lapid si congratula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale dello Stato di Israele ha comunicato i risultati finali delle elezioni legislative dello scorso primo novembre che vedono la coalizione di destra guidata dal leader del Likud ed ex premier Benjamin Netanyahu conquistare un’ampia maggioranza di 64 seggi alla Knesset (il parlamento monocamerale israeliano). Per formare un governo è sufficiente che la coalizione abbia 61 seggi su 120. Il primo ministro uscente dello Stato di Israele, Yair Lapid, ha annunciato di aver avuto una conversazione telefonica con il leader dell'opposizione Netanyahu per esprimere le sue congratulazioni per la vittoria ottenuta. Secondo quanto riferisce una nota dell'ufficio del primo ministro, il leader del partito Yesh Atid, ha informato Netanyahu di aver incaricato tutti i rami del governo di preparare un ordinato trasferimento di potere. "Lo Stato di Israele è al di sopra di qualsiasi considerazione politica. Auguro il successo a Netanyahu per il bene del popolo di Israele e dello Stato di Israele", ha affermato Lapid. A seguito della pubblicazione dei dati finali, il presidente israeliano Isaac Herzog dovrà convocare per consultazioni tutti i partiti del parlamento, ed il 9 novembre affidare a Netanyahu la formazione del nuovo governo. (segue) (Res)