Usa: elezioni medio termine, democratici in vantaggio per seggio della Georgia al Senato

- Il senatore Raphael Warnock è in vantaggio per ottenere un nuovo mandato per il seggio della Georgia alla camera alta del Congresso Usa. Stando ad un sondaggio condotto dal portale di informazione “The Hill” e dall’Emerson College, il 49 per cento degli intervistati ha dichiarato di voler votare per Warnock, contro il 47 per cento registrato dall’avversario repubblicano, l’ex giocatore di football Herschel Walker. Si tratta di dati stabili rispetto alle rilevazioni di settembre, quando il vantaggio di Warnock si aggirava ancora intorno ai due punti percentuali. In base alle leggi della Georgia, un candidato deve ottenere almeno il 50 per cento dei voti per vincere un round elettorale: se tale soglia non sarà raggiunta alle elezioni di medio termine di martedì prossimo, i due candidati parteciperanno ad un ballottaggio il prossimo 6 dicembre. (Was)