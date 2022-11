Ue: Metsola si congratula con Netanyahu, legame con Israele basato su valori comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si è congratulata con il leader del partito israeliano Likud, Benjamin Netanyahu, per il suo "successo" alle elezioni parlamentari in Israele. "Il legame tra l'Ue e Israele è forgiato in una storia condivisa e si basa su valori comuni di democrazia, libertà e stato di diritto", scrive Metsola su Twitter. "Continueremo a lavorare insieme per la pace, la sicurezza e la prosperità nella regione", ha aggiunto. (segue) (Beb)