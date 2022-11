Medio Oriente: 14enne israeliana ferita da colpi d’arma da fuoco in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazza israeliana di 14 anni è stata colpita da colpi di arma da fuoco e gravemente ferita in circostanze poco chiare nell'insediamento di Kiryat Arba in Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, citando una nota del servizio medico Magen David Adom, secondo cui l'adolescente è trasportata d’urgenza all’ospedale Hassadah Ein Kerem di Gerusalemme. Secondo l'ospedale, la ragazza è stata colpita alla testa da colpi di arma da fuoco. Al momento non è ancora chiaro se la giovane sia stata presa di mira volontariamente oppure colpita da proiettili vaganti.(Res)