Usa: elezioni medio termine, spesa per le campagne elettorali stimata a 16,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa per finanziare le campagne elettorali dei candidati alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, in programma per martedì prossimo, dovrebbe attestarsi intorno ai 16,7 miliardi di dollari: si tratta di un record storico per il Paese. Stando ai dati pubblicati dal sito “OpenSecrets”, comprensivi delle campagne elettorali a livello sia federale che statale, nessuna altra elezione di medio termine nella storia del Paese ha visto una spesa così elevata. I numeri sono particolarmente elevati per le campagne elettorali relative al rinnovo della Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato, dal momento che i repubblicani sperano di ottenere il controllo di una o di entrambe le camere del Congresso per gli ultimi due anni del mandato del presidente Joe Biden. (Was)