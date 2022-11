Ucraina: Tajani, il G7 sta lavorando con unità a sostegno dell’indipendenza di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 sta lavorando con unità a difesa e sostegno dell’indipendenza dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dei lavori della riunione del G7 in corso a Muenster, in Germania. “Abbiamo ascoltato le parole del ministro degli Esteri ucraino (Dmytro Kuleba) che è intervenuto in videocollegamento, ha tutta la nostra solidarietà”, ha detto Tajani. “Bisogna lavorare a livello politico per spiegare le ragioni della difesa dello stato di diritto e dell’indipendenza del Paese”, ha aggiunto. (Geb)