Brasile: blocchi autostrade, Istituto petrolio preoccupato per rischio carenza carburanti

- L'Istituto brasiliano del petrolio (Ibp) ha espresso grande preoccupazione per la possibile carenza di carburante in alcuni centri di distribuzione del Paese, a causa dei blocchi autostradali avviati dai sostenitori di Jair Bolsonaro contro i risultati delle elezioni presidenziali. Secondo Ibp l'eventuale carenza di rifornimenti avrebbe un impatto inevitabile sulla vita delle persone e sull'attività economica. "Parallelamente al lavoro delle forze dell'ordine, essenziale per lo sblocco delle strade, l'Ibp sta cercando di fare la sua parte mantenendo informate agenzie ed enti governativi del settore in tempo reale sulla situazione di ciascun centro di distribuzione all'ingrosso, nonché discutere le misure più urgenti per rendere sicuro ed efficiente l'intero sistema di approvvigionamento nazionale", si legge in una nota. (segue) (Brb)