Brasile: blocchi autostrade, Istituto petrolio preoccupato per rischio carenza carburanti (2)

- Nel frattempo il presidente del Supremo tribunale elettorale del Brasile (Ste), Alexandre de Moraes, ha annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa che i cittadini che continuano a portare avanti proteste anti-democratiche contro i risultati delle elezioni presidenziali in Brasile saranno indagati e giudicati per le loro azioni. "Non c'è ragione per contestare il risultato elettorale divulgato. Soprattutto non è accettabile la contestazione attraverso movimenti illegali, anti-democratici e criminali, i cui responsabili saranno identificati e giudicati secondo la legge", ha detto nel suo intervento. "La democrazia ha vinto ancora una volta. Formulo i miei auguri alla società e a tutte le elettrici e gli elettori che, in grande maggioranza sono democratici, credono nella democrazia e nello stato di diritto. Persone che hanno votato, hanno espresso la propria preferenza e hanno accettato l'esito delle urne", ha concluso. (segue) (Brb)