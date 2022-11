Brasile: blocchi autostrade, Istituto petrolio preoccupato per rischio carenza carburanti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I blocchi, in gran parte operati dagli autotrasportatori, sono iniziati la sera del 30, poco dopo la proclamazione della vittoria di Lula nel ballottaggio contro Bolsonaro. Subito dopo la Corte suprema (Stf) ha autorizzato la polizia militare dei vari stati interessati dai disordini a prendere misure necessarie per sbloccare la circolazione. Secondo quanto riferisce la testata "G1", i blocchi hanno causato alcuni incidenti stradali, costretto alla cancellazione di alcuni voli interni e causato allarme presso diverse categorie imprenditoriali e della grande distribuzione. La Polizia federale ha notificato multe per oltre duemila autisti. (segue) (Brb)