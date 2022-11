Ucraina: Conte, in piazza senza bandiere per chiedere la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle parteciperà alla manifestazione per la pace in Ucraina, “ma non vogliamo mettere bandiere e cappelli politici. Vogliamo soltanto, da cittadini, dare il nostro contribuito perché la strategia che stiamo perseguendo adesso ci porta all'escalation militare”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell’intervista a "Dritto e rovescio" che andrà in onda questa sera su Retequattro. “Noi vogliamo un negoziato di pace, vogliamo imprimere questa svolta”, ha proseguito. “È importante – ha detto ancora Conte – che a questa manifestazione ci siano tantissimi cittadini, e mi auguro che ci siano anche cittadini che hanno votato le forze di centrodestra ma che non condividono questa spinta bellicista”. “Quanti più cittadini ci saranno, tanto più daremo un segnale ai nostri governanti non solo in Italia, ma anche in Europa e nell’alleanza atlantica”, ha aggiunto. (Rin)