Migranti: Tajani, serve apporto di tutti per bloccare flussi illegali che transitano da rotta balcanica

- È necessario un coinvolgimento di tutti i Paesi – Stati membri Ue e candidati all’adesione – per bloccare i flussi migratori illegali che transitano attraverso la rotta balcanica. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dei lavori della riunione del G7 in corso a Muenster, in Germania. “L’immigrazione illegale che arriva in Italia, ma anche in Germania. Durante il mio intervento ho sottolineato l’importanza della collaborazione di tutti, anche dei Paesi candidati all’adesione all’Ue, di essere coinvolti insieme a noi nella lotta all’immigrazione illegale”, ha detto Tajani. (Geb)