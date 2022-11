© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione delle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, depone una corona davanti al Sacrario dei Caduti milanesi.Largo Caduti milanesi per la patria (ore 10:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, partecipa all'Alzabandiera in occasione delle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.piazza del Duomo (ore 12)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, interviene al congresso "Hot Topics in pediatria, neonatologia e sociale"Hotel Nhow, via Tortona, 35 (ore 13)REGIONEL'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, prosegue a Lodi la sua visita per il riconoscimento delle nuove "Attività storiche".Macelleria Bottoni, via Garibaldi, 21,cSan Martino in Strada/Lo (ore 9)L'assessore all'istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione Fabrizio Sala partecipa alla cerimonia per la celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.piazza Trento e Trieste, Monza (ore 10:30)VARIEPresentazione delle "Proposte per una nuova politica sanitaria in Lombardia", elaborate dal Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute Dico 32! a cui aderiscono oltre 50 associazioni e comitati.Sede Arci, Via Bellezza 16/A (ore 9)Convegno il “Welfare aziendale. Una risorsa per il territorio”. Intervengono, tra gli altri, il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli e il coordinatore nazionale Rete Welfare Responsabile – SpeVincenzo Cesareo.Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1 (ore 9:15)Presentazione del Global Hunger Index (GHI) 2022 l’indice globale della fame, da parte di Cesvi.Acquario Civico, viale Gadio, 2 (ore 11)Anteprima della mostra "Body Worlds - Il Ritmo della Vita"Stazione di Milano Centrale, Galleria dei Mosaici - Piazza Duca d'Aosta 1 (ore 11)Convegno sul deficit del sistema giudiziario organizzato dall'associazione “Federico nel cuore”. Sono presenti, tra gli altri: Salvatore Borsellino (fratello di Paolo) e Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia di Giulio Regeni.Palazzo Reale (ore 13:30)Incontro stampa con il Maestro Daniele Gatti che il 9 novembre dirige il concerto inaugurale della Stagione Sinfonica 2022~2023Teatro alla Scala, sala gialla, via Filodrammatici, 2 (ore 13:30)Cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale ad honorem in Interior and Spatial Design a Gilda BojardiPolitecnico di Milano, Aula Carlo De Carli, Via Durando, 10 (ore 17)Flash mob organizzato da Unione Popolare contro l'escalation di guerra.Corso Italia, 54 davanti alla caserma della Scuola militare “Teuliè” (ore 17:30)Il leader del Terzo polo e segretario di Azione, Carlo Calenda, presenta il suo ultimo libro “La libertà che non libera” (ed. La Nave di Teseo).Sala dell'Annunciata, piazza Petrarca 3-4 (ore 18:30)"Blind Date - Concerto al buio", lo speciale spettacolo ideato dal pianista e compositore Cesare Picco organizzato da CBM Italia onlus, che accompagna il pubblico in un'esperienza unica di immersione nel buio.Conservatorio “Giuseppe Verdi”, via Conservatorio (ore 21)MONZAil Sindaco Paolo Pilotto prende parte alle cerimonie della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che hanno inizio presso il cimitero urbano di via Foscolo con la S. Messa e a seguire con la deposizione delle corone al campo dei caduti di tutte le guerre.Il Corteo parte dal Ponte dei Leoni per raggiungere Piazza Trento e Trieste (ore 10) (Rem)