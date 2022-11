Lazio: in Aula esame Collegato, dimissioni Zingaretti slittano a prossima settimana dopo voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha concluso oggi la discussione generale sul collegato all'assestamento di bilancio. Dopo la replica della Giunta, con l’intervento dell’assessora regionale Valentina Corrado, il vicepresidente del Consiglio, Devid Porrello, ha aggiornato la seduta a lunedì 7 novembre, con inizio previsto alle ore 14:30. Dunque, l'ultimo atto della legislatura è iniziato, ma per l'approvazione bisognerà aspettare la prossima settimana, facendo al contempo slittare le dimissioni del neo eletto alla Camera, Nicola Zingaretti, legate sin da subito all'approvazione del collegato da parte dell'Aula della Pisana. Il Consiglio probabilmente proseguirà anche martedì e mercoledì, contrariamente alle previsioni secondo cui il voto sarebbe arrivato già questa settimana. Solo subito dopo il via libera al provvedimento, Nicola Zingaretti, come da lui stesso annunciato, rassegnerà le dimissioni da governatore del Lazio, con una conferenza stampa di fine mandato, che si dovrebbe tenere alla fine della prossima settimana al Tempio di Adriano a Roma. Intanto, nella seduta odierna, prima dell’intervento finale dell’assessora al Turismo, Valentina Corrado, hanno preso la parola sette consiglieri regionali di opposizione e, per la maggioranza, la presidente del gruppo del Partito democratico, Marta Leonori. Tutti gli interventi dei consiglieri dell’opposizione di centrodestra sono stati molto critici nei confronti del provvedimento presentato dalla Giunta regionale. (segue) (Rer)