Lazio: in Aula esame Collegato, dimissioni Zingaretti slittano a prossima settimana dopo voto (4)

- A chiudere la discussione generale è stata la replica dell’assessora al Turismo Valentina Corrado: "Nel dibattito l'opposizione non ha tenuto abbastanza conto dell'attività della Giunta – ha spiegato – attività che ha dato risposte concrete, anche nell'emergenza causata dalla pandemia. Solo per parlare del mio assessorato, c’è stato un importante cambio di passo nella strategia di promozione turistica con la nuova legge, un piano marketing importante, con uno spot andato in onda ovunque e la realizzazione di serie televisive trasmesse nei cinque continenti. Ma penso anche alle misure per i piccoli Comuni, agli otto milioni per prevenire il dissesto idrogeologico nei comuni montani: alle polemiche sterili rispondiamo con gli atti concreti e anche in questo collegato troviamo norme importanti per sostenere i cittadini alle prese con il caro bollette". (Rer)