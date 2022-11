© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e la Germania hanno un’unità di visione per quanto riguarda l’Ucraina, la politica industriale e il cambiamento climatico. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dei lavori della riunione del G7 in corso a Muenster, in Germania. “Ho ricevuto anche un invito a recarmi in visita a Berlino. Le cose sono andate nella giusta direzione”, ha detto Tajani. (Geb)