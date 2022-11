Migranti: Tajani, chiediamo che navi Ong ci forniscano dati su persone a bordo, è questione di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia chiede che tutte le navi delle Ong che raccolgono persone in mare quando chiedono di attraccare in un porto dicano "chi è presente a bordo, quanti sono e da dove vengono: è una questione che riguarda la sicurezza nazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dei lavori della riunione del G7 in corso a Muenster, in Germania. Tajani ha spiegato di averne parlato durante il bilaterale avuto oggi con l’omologa Annalena Baerbock. “Se c’è da salvare la vita a qualcuno, l’Italia è pronta ma vogliamo sapere chi arriva nel nostro Paese. ci devono dire chi sono, altrimenti diventa difficile poter accettare un avvicinamento alle acque territoriali del nostro Paese. Vogliamo solo che si rispettino le norme e non è una questione che riguarda solo la Germania ma tutti. Vogliamo trasparenza. Continueremo a insistere su questo argomento, per noi è fondamentale il rispetto delle regole”, ha detto Tajani. (Geb)