Ucraina: ministra Esteri francese Colonna, Russia responsabile di crimini di guerra

- La Russia è responsabile di “crimini di guerra” con la “distruzione sistematica” delle infrastrutture civili dell'Ucraina. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, a margine della riunione con i colleghi del G7 che si tiene oggi a Muenster. La titolare della diplomazia di Parigi ha aggiunto che il gruppo intende rafforzare il coordinamento e gli aiuti per l'Ucraina. Il sostegno della Francia all'ex repubblica sovietica, ha proseguito Colonna, continuerà a essere militare, economico e umanitario, in particolare con la fornitura di materiali per l'inverno e la supporto per la ricostruzione delle infrastrutture critiche. La ministra degli Esteri francese ha poi evidenziato come “non permetteremo” al presidente russo, Vladimir Putin, di vincere la guerra che ha mosso contro l'Ucraina. Colonna ha, infine, dichiarato che i presidenti di Francia e Ucraina, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, convocheranno una conferenza internazionale sugli aiuti per l'ex repubblica sovietica. La riunione si terrà a Parigi il 13 dicembre. (Geb)