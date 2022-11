Ucraina-Italia: ministro Esteri Kuleba, discusso con Tajani prossimo pacchetto aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha annunciato di aver discusso in una conversazione telefonica con l’omologo italiano, Antonio Tajani, in merito al prossimo pacchetto di aiuti militari. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Kuleba ha affermato di aver discusso con Tajani “i modi per accelerare la consegna dell’ultimo pacchetto della sicurezza italiana all’Ucraina. “Abbiamo anche discusso del prossimo pacchetto di aiuti militari. Ho sottolineato l'importanza di includere i sistemi di difesa aerea”, ha dichiarato Kuleba.(Kiu)