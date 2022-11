Spagna-Paraguay: Filippo V riceve presidente Abdo, focus su rafforzamento relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al pranzo hanno partecipato anche il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, il presidente della Corte costituzionale, Pedro González-Trevijano, e il ministro degli Affari esteri, José Manuel Albares, tra le altre autorità. Presenti anche rappresentanti di aziende spagnole con interessi nel Paese iberoamericano, nonché della società, della cultura, della scienza e dello sport. Tra le altre attività, il presidente del Paraguay parteciperà oggi a un incontro d'affari Spagna-Paraguay organizzato dalla Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), dalla segretaria di Stato per il commercio e dalla Camera di commercio spagnola, in collaborazione con l'ambasciata del Paraguay in Spagna. All'incontro, rivolto alle aziende spagnole con interessi o presenza in Paraguay, partecipa anche la delegazione paraguaiana composta dal ministro degli Esteri, Julio Arriola e dal ministro dell'Industria e Commercio, Luis Alberto Castiglioni. (segue) (Spm)