Spagna-Paraguay: Filippo V riceve presidente Abdo, focus su rafforzamento relazioni (3)

- Abdo Benitez si recherà successivamente - il 9 e 10 novembre - in Germania, con tappe previste a Berlino ed Amburgo. Nella capitale tedesca il presidente paraguaiano terrà un incontro bilaterale con il suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier. "Affronteranno le questioni dell'agenda bilaterale, considerando che la Germania è un partner strategico del Paraguay", ha affermato a riguardo il ministro Arriola in una presentazione del viaggio alla stampa tenuta la settimana scorsa. Sempre a Berlino è previsto un incontro con il presidente del parlamento tedesco, Baerbel Bas. Al centro dell'agenda la "necessità di rafforzare i legami tra i Congressi del Paraguay e della Germania, nel quadro della Commissione dell'amicizia che esiste a tale scopo". Nella città di Amburgo, Abdo terrà un incontro con imprenditori tedeschi interessati all'America Latina e farà una presentazione sui vantaggi che offre il Paraguay in termini di investimenti. (Spm)