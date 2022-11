Lazio: assessora Agricoltura, concluso iter accorpamento Consorzio bonifica sud ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso agosto sono stati siglati il Protocollo d'intesa e il verbale di consegna dei territori di bonifica dell'ente campano Consorzio Aurunco afferenti il territorio amministrativo della Regione Lazio. Nello specifico si tratta dei territori ubicati nei Comuni di Santi Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno, per un totale complessivo di 4.402 ettari. Lo dichiara in una nota l'assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Oggi, con la firma del Direttore della Regione Lazio, Wanda D’Ercole, e del Direttore della Regione Campania, Maria Passari, si è concluso e finalizzato il passaggio dei territori al Consorzio Lazio Sud Ovest. Un lungo iter, avviato nel 1994 con apposita Legge Regionale n. 50 che soppresse la parte del Consorzio Aurunco ricadente sul nostro territorio regionale, ha trovato la sua degna conclusione nell’interesse di tutti: territori, dei Comuni, realtà produttive e cittadinanza", prosegue. (segue) (Com)