Lazio: assessora Agricoltura, concluso iter accorpamento Consorzio bonifica sud ovest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una accelerazione voluta con determinazione dal presidente Zingaretti e dall’assessorato Agricoltura a partir dal 2018. Ringrazio tutti i protagonisti che hanno lavorato alla conclusione di questo importantissimo iter: il presidente Zingaretti, il collega assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, gli uffici regionali, i Consorzi di bonifica, l'ex commissaria Sonia Ricci, il neo presidente Lino Conti, il direttore Tullio Corbo, il commissario del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Francesco Todisco, e gli enti locali coinvolti per il lavoro svolto. Sono felice perché in questa legislatura, come da impegni presi, abbiamo concluso anche questo complesso procedimenti di razionalizzazione e annessione. Ricordo, infine, che come Regione abbiamo già stanziato 900mila euro in bilancio per fare opere di adeguamento delle reti e di sistemazione delle zone interessate", conclude Onorati. (Com)