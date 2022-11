Arabia Saudita: principe ereditario lancia “Ceer”, primo marchio di veicoli elettrici del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammad bin Salman ha annunciato il lancio di Ceer, il primo marchio di veicoli elettrici saudita che “contribuirà al settore della produzione automobilistica dell'Arabia Saudita”. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita “Spa”. “Il lancio è in linea con la strategia del Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) di concentrarsi sullo sblocco delle capacità di settori promettenti a livello locale che possono aiutare a guidare la diversificazione dell'economia, per aiutare a raggiungere gli obiettivi della Vision 2030. Inoltre, il la società contribuirà agli sforzi dell'Arabia Saudita verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la promozione della sostenibilità per affrontare l'impatto del cambiamento climatico", ha spiegato l’agenzia di stampa. (segue) (Res)