Arabia Saudita: principe ereditario lancia “Ceer”, primo marchio di veicoli elettrici del Paese (2)

- "L'Arabia Saudita non sta solo costruendo un nuovo marchio automobilistico, stiamo accendendo una nuova industria e un ecosistema che attrae investimenti internazionali e locali, crea opportunità di lavoro, abilita il settore privato e contribuisce ad aumentare il Pil saudita nel prossimo decennio, come parte della strategia del Pif per guidare la crescita economica in linea con la Vision 2030”, ha affermato il principe ereditario, spiegando che Ceer progetterà, produrrà e venderà una gamma di veicoli per i consumatori nel Regno e nell’intera regione del Medio Oriente e Nord Africa. I prodotti saranno disponibili a partire dal 2025. Il principe ereditario ha affermato che il progetto vuole attrarre 150 milioni di dollari di investimenti diretti esteri e creare fino a 30 mila posti di lavoro diretti e indiretti. (Res)