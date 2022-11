Turchia-Nato: media, Ankara difficilmente ratificherà adesione Svezia prima delle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia difficilmente ratificherà l’adesione della Svezia alla Nato prima della fine dell’anno ed è improbabile che il Parlamento turco si esprima sulla questione prima delle elezioni presidenziali del 2023. Lo hanno affermato a “Bloomberg” fonti vicine al fascicolo, mentre oggi si trova in visita ad Ankara il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. Secondo le fonti, la Svezia, che insieme alla Finlandia ha richiesto di aderire alla Nato, non avrebbe fatto abbastanza per accogliere le richieste del governo turco in materia di lotta al terrorismo. La Turchia sarebbe invece soddisfatta della cooperazione della Finlandia, ma la Grande assemblea della Turchia (parlamento monocamerale turco) si esprimerà su entrambe in un unico momento. (segue) (Res)