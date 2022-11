Turchia-Nato: media, Ankara difficilmente ratificherà adesione Svezia prima delle elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolinea il quotidiano turco “Daily Sabah”, Stoltenberg si tratterrà in Turchia per tre giorni sia per discutere in merito all’accordo tra Russia e Ucraina per l’esportazione di grano dal Mar Nero che al processo di adesione alla Nato in corso per Svezia e Finlandia. Stoltenberg sarà ricevuto dal presidente Recep Tayyip Erdogan e incontrerà il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, il responsabile della Difesa Hulusi Akar e altri funzionari turchi. Svezia e Finlandia hanno formalmente chiesto di entrare a far parte della Nato a giugno abbandonando la loro posizione neutrale dopo l’invasione russa dell’Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio. Tuttavia, la Turchia ha espresso obiezioni alle offerte di adesione, criticando i due Paesi nordici per aver tollerato e persino sostenuto i gruppi terroristici. (segue) (Res)