Turchia-Nato: media, Ankara difficilmente ratificherà adesione Svezia prima delle elezioni presidenziali (3)

- Affinché Svezia e Finlandia diventino membri della Nato, le loro domande devono essere ratificate da tutti i 30 membri dell’Alleanza atlantica. Finora, 28 hanno ratificato l’adesione di Stoccolma ed Helsinki e solo la Turchia e l’Ungheria hanno votazioni ancora in sospeso. Un memorandum trilaterale è stato firmato in occasione del Nato di Madrid lo scorso 28 giugno da Turchia, Svezia e Finlandia. In base all’accordo i due Paesi nordici si sono impegnati a non fornire sostegno ai gruppi curdi e agli esponenti del movimento Hizmet fondato dal predicatore in esilio negli Stati Uniti Fethullah Gulen e considerato da Ankara l’organizzatore del tentato golpe del 2016. Più di recente, il neoeletto primo ministro svedese Ulf Kristersson ha affermato che il governo svedese raddoppierà gli sforzi per attuare il memorandum trilaterale firmato con la Turchia. Parlando di recente in una conferenza stampa congiunta con Stoltenberg, Kristersson ha dichiarato: “Il memorandum trilaterale ha stabilito nuove piattaforme per la cooperazione nella lotta al terrorismo tra Svezia e Turchia. L'antiterrorismo è una priorità per la Svezia prima e dopo la nostra adesione alla Nato". Il premier svedese dovrebbe recarsi ad Ankara l'8 novembre per discutere dei rapporti bilaterali in una delle sue prime visite all'estero dopo il suo insediamento. (Res)