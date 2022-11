Ucraina: Borrell, la Russia non può vincere la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non può vincere la guerra che ha mosso contro l’Ucraina. Lo ha affermato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a margine della ministeriale Esteri del G7 a Muenster. Borrell ha sottolineato come la Russia stia distruggendo "in maniera sistematica" l'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin, ha proseguito l'Alto rappresentante, "vuole riportare l’Ucraina nell’oscurità". L'Occidente deve continuare a sostenere Kiev, "in questo momento", ha detto ancora Borrell, ricordando come l'Ue abbia già fornito 22 miliardi di euro all'Ucraina. (Geb)