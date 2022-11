Israele: premier uscente Lapid si congratula con Netanyahu per vittoria elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente dello Stato di Israele, Yair Lapid, ha chiamato il leader dell'opposizione Benjamin Netanyahu per esprimere le sue congratulazioni per la vittoria ottenuta dalla sua coalizione alle elezioni legislative. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa di Lapid. Il premier uscente e leader del partito Yesh Atid, ha informato il leader dell'opposizione di aver incaricato tutti i rami del governo di preparare un ordinato trasferimento di potere. "Lo Stato di Israele è soprattutto una considerazione politica. Auguro il successo a Netanyahu per il bene del popolo di Israele e dello Stato di Israele", ha affermato Lapid.(Res)