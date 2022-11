Israele: premier uscente Lapid si congratula con Netanyahu per vittoria elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa della conferma ufficiale dei risultati delle elezioni, la coalizione di destra guidata dall’ex premier dello Stato di Israele e leader del Likud, Benjamin Netanyahu, avrebbe guadagnato 64 seggi su 120, perdendo un seggio rispetto alle precedenti proiezioni. Netanyahu si appresta ad ottenere una importante vittoria alle elezioni legislative del primo novembre, le quinte dal 2019. All'interno del blocco di destra, Sionismo religioso guadagna un seggio, salendo a 15, così come Yisrael Beytenu dell’ex alleato di Netanyahu, Avigdor Lieberman, che arriva a cinque seggi. Secondo l’emittente “Channel 12”, il partito di sinistra Meretz è sceso ufficialmente sotto la soglia di sbarramento per essere rappresentato nella Knesset, il parlamento monocamerale dello Stato ebraico. (Res)