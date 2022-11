Roma: D'Elia (Pd), modifica regolamento sepoltura feti sana ferita profonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La modifica del regolamento di Polizia cimiteriale in materia di inumazioni di feti, nati morti e prodotti abortivi "è una notizia importante che ripristina il principio del rispetto della libertà di scelta e dell'anonimato delle donne che abortiscono". A dichiararlo in una nota Cecilia D'Elia, senatrice Pd e portavoce nazionale della conferenza delle democratiche. "È un passo di civiltà per la città e di tutela per tutte le donne: per questo voglio ringraziare l'assessora Alfonsi, l'assessora Lucarelli e l'intera aula Giulio Cesare, ma anche le donne che hanno denunciato in questi anni una violazione violenta dei loro diritti e della loro privacy. Il loro coraggio consente oggi di sanare una ferita profonda", conclude.(Com)